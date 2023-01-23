『シャネル ココマーク キャビアスキン トートバッグ 黒 A-5861【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月12日 00時 23分に出品され05月12日 00時 23分に終了予定です。即決価格は53,768円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CHANEL専門ショップの「☆AIMER☆」です！

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・鑑定済の正規品のみ取り扱い

・鑑定書送付可

（発行は有料となりますので購入前に問い合わせください）

・24時間内発送

・古物商番号

大阪府公安委員会 第62123R042823号



【アイテム】

美品 CHANEL シャネル ココマーク キャビアスキン トートバッグ ブラック A-5861



【購入元】

オークネット様



【サイズ】

●縦: 約30cm

●横: 約40cm

●マチ: 約10cm

●ショルダー: 約60cm

（個人測定目安）



【金具】

ゴールド



【仕様】

内側ポケット×1



【カラー】

ブラック系



【素材】

キャビアスキン



【付属品】

シリアルシール：あり



【シリアル】

4番台



【状態】

S・・・使用した形跡があるがとても状態が良い商品

"【コンディション】

[外側] スレやキズありますが大きなダメージなし

[内側] スレやキズ沢山ありますが大きなダメージなし

[ハンドル] スレありますが大きなダメージなし

[金具] 大きなダメージなし

スレやキズありますが、大きなダメージなくまだまだ使用して頂けます。"



★備考★

N・・・新品未開封、又は使用した形跡が見られない商品

SS・・・とても状態がよく、ほとんど使用感が見られない

S・・・使用した形跡があるがとても状態が良い商品

A・・・使用感があり一般的に中古品と言われる状態

B・・・一目で大きなキズや汚れ、古みがある状態

C・・・ジャンク品



【注意事項】

●出品してる商品は全て本物です。 万が一偽者と判断された場合、返品後、全額ご返金させていただきます。

●付属品がある場合は商品説明に記載いたします。ない場合は記載いたしません。

●中古品売買の特質をご理解頂き、神経質な方はご入札をお控えください。ペット、喫煙者の同居はありません。

●写真や説明に記載のない破損・不具合があった場合は3日以内にご連絡ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ シャネル

ココマーク



キャビアスキン

トートバッグ

黒

A-5861