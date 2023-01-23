『【新品未開封】YOASOBI超現実TrackJacket Mサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 22時 21分に出品され03月09日 22時 21分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらの商品はのYOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”より超現実 Track Jacketです



商品は新品未開封です。



サイズ

M

身丈71/身幅71/肩幅61/袖丈55(cm)



商品は未開封のため傷や汚れはありません



配送の際専用の袋に入れたまま包装紙に入れ発送予定です。

返品不可となります。



#ヨアソビ

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#夜遊 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 新品、未使用