『【幻の1点モノ】coogi クージー 立体 編込み 3Dニット 即モデル.【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 09時 03分に出品され03月16日 09時 03分に終了予定です。即決価格は17,160円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品情報

90s の リバイバルから人気急上昇中のクージーの 立体ニット セーター です。



当時のバブル時代に ラッパー・B系・ヒップホップ のファンに愛されたオーストラリアの人気ハイブランドです。



最近では、90sのリバイバルの旋風を起こした 菅田将暉 さん、 HIPHOP 界の ファッショニスタ エイサップ・ロッキー さんが着用しており、クージーならではの独特な編み方とアフリカの民族衣装のような配色と柄で、オススメの1枚です。



この機会に是非。





・ブランド： coogi クージー

・色柄： マルチカラー 、総柄

・サイズ表記：L

・素材：コットン

・状態：良好ですが、クージー特有のほつれあり。香水臭がしますがクリーニングなどで取れます。





※大手古着屋さんで購入した確実正規品ですので、

ご安心してご購入頂ければと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: クージー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【幻の1点モノ】coogi

クージー

立体

編込み

3Dニット

即完売モデル.