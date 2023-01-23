『24AW WTAPS T-6H 03 / CAP / POLY. TWILL【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 04時 09分に出品され03月04日 04時 09分に終了予定です。即決価格は9,968円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 24AW WTAPS T-6H 03 / CAP / POLY. TWILL



242HCDT-HT12



国内正規店購入



サイズ F



カラー BLACK



ウールライクな質感のポリエステル起毛ツイル生地を使用したハイクラウンタイプの6パネルキャップ。フロントとバックに刺繍モチーフを配置。シンセティック素材のオリジナルアジャスターで調節可能。



即発送できます。



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seagull 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダブルタップス

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ 24AW

WTAPS

T-6H

03

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CAP

/

POLY.

TWILL