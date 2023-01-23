『新品未使用バーバリー Burberryマフラー 男女兼用【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 22時 47分に出品され03月26日 22時 47分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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未使用品ですが、撮影の為一度開封していますのでご了承下さいませ。



商品状態：新品未使用

附属品：箱

カラー：ピクチャーカラー

サイズ：210×45cm



※ご入金確認後、４～７日以内に発送いたします。お急ぎの方はご了承ください。



※海外輸入品の為、国内代理店、百貨店とは仕様が異なる場合があります。生産時期によってタグ位置、布質.革質等異なる場合もありますのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 新品未使用バーバリー

Burberryマフラー



男女兼用