『Panasonic 洗濯機 7kg NA-F7PB1 2023年製【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 16時 34分に出品され03月14日 16時 34分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

全自動電気洗濯機



【ブランド・メーカー】

Panasonic パナソニック



【サイズ】

幅 562 奥行572 高さ957mm

標準洗濯容量 7.0kg



【色】

エクリュベージュ



【年式】

2023年製



【品番】

NA-F7PB1-C



【付属品】

説明書・給水ホース・排水ホース・風呂水ホース



写真に写っている台車は撮影用ですので付属しません。予めご了承ください。



使用したことのある中古品ですので、新品に比べれば多少の使用感はあるかもしれませんが、目立つキズ汚れはなく比較的綺麗です。





年式も2023年製と新しく、中古品にご理解のある方であれば、まだまだ十分にお使い頂けます。



状態は写真をご参照くださいませ。



質問があれば分かる範囲でお答えいたします。

何かあればお気軽にコメントをお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック