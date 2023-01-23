『BOSE QC45【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 23時 34分に出品され05月01日 23時 34分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在718件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年の9月にヨドバシカメラで購入した物です！！

あんまり使わず、AirPodsの方を使ってしまいますので売ります！

家でしか使ってないのですが、夏に使った為、一応純正品のイヤークッションに変えました！

それ以来1回しか使ってませんので安心してください！

よろしくお願いします〜 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い