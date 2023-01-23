『ウィンダンシー ワイルドシングス デナリジャケット オリーブ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月13日 15時 39分に出品され04月13日 15時 39分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げ不可

ワイルドシングスとウィンダンシーのコラボのデナリジャケットです。



短時間を2回着用しました。

極美品です。



美品ですが、中古品となるため神経質な方はご遠慮ください。



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Wild Things × WDS Denari jacket / OLIVE



COLOR OLIVE

SIZE XL



LENGTH 78.0cm

SHOULDER 63.0cm

CHEST 131.0cm

SLEEVE 60.0cm



MATERIAL : NYLON100% (INNER)NYLON100% (INSULATION)POLYESTER100%



ウィンダンシー

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wildthings

ワイルドシングス

デナリジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ウィンダンシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ウィンダンシー

ワイルドシングス

デナリジャケット

オリーブ