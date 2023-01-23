『24時間以内発送 Evoon 3WAY マルチビジネスリュック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 09時 38分に出品され05月09日 09時 38分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1年ほど前に購入したEvoonのリュックです。

買ったものの使う機会がなく、クローゼットにしまってありました。新品未使用です。

定価19800円です。特に汚れ等は見受けられませんが、質問等ございましたらお気軽にコメントお待ちしております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 24時間以内発送 Evoon

3WAY

マルチビジネスリュック