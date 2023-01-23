『新品■L NOAH NYC プーマエディション コラボパーカー タイガー 虎【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月14日 04時 45分に出品され05月14日 04時 45分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少レアなコラボパーカーです。

袖に刺繍ロゴ

前面にロゴとグラフィックプリント

プルオーバー

カンガルーポケット



【サイズ/US-L】

※USでのLサイズです。

着丈約66

身幅約58





他にも色々出品しています。

よろしければご覧ください。

#ザッツグッド出品物



※コレクションで買った自宅保管物です。

シワがある物もありますがご了承ください。

気に入っていただけたら嬉しいです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: プーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品■L

NOAH

NYC

プーマエディション コラボパーカー タイガー 虎