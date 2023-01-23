『ソニー SONY ワイヤレスイヤホン WF-LS900N W ホワイト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 23時 43分に出品され04月06日 23時 43分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※匿名配送にて48時間以内に迅速発送、即購入歓迎致します！！



◇◇◇商品について◇◇◇



●商品

ソニー(SONY) ソニー ワイヤレスイヤホン WF-LS900N BC

開封済み未使用品となります。



●付属品

元箱

説明書

新品イヤーピース

充電ケーブル

※全て揃っています。

※写真に写るものが全てになります。



●動作状態

問題なくお使いいただけます。



●外観の状態

未使用ですので傷やスレがない美品となります。

動作確認はしておりますのでご了承ください。



※細かい外観は写真にてご確認いただければ幸いです。

尚、撮影はスマートフォンで行っているため、画像には写りきらない、経年劣化や小さな傷・汚れがある場合があります。

状態に神経質な方はご購入をお控えください。



●清掃

商品全体をアルコールで拭いてから梱包させていただきます。



尚、喫煙者は無く、ペットは飼育しておりません。

嫌な臭い等はございませんので、安心してご購入下さい。



●梱包

プチプチと段ボールにて丁寧に梱包させていただきます。



●配送

匿名配送にて、１～２日以内に発送致します。



◇◇◇注意事項◇◇◇

※当方の判断により状態を記載させて頂いております。気になる箇所がございましたら、ご購入前に状態確認のコメントお願いします。



※専門業者ではないため素人検品、素人保管となる事をご了承下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い