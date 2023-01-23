『ギャル 平成初期 Y2K archive 5351 leather jacket【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 03時 38分に出品され04月03日 03時 38分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【サイズ】



size 2



着丈52

身幅41

肩幅39

袖丈61



平置き実寸素人採寸ですのでご了承下さい。



⭕️着画はお断りさせて頂いてます。



【状態】



⭕️目立った傷や汚れもなくきれいな状態です！



完璧を求める方はご遠慮下さい。



【購入先・着用期間】



大手古着屋店で購入。

⭕️自分での着用は無し



【アイテム】



フェアリーグランジ グランジ パンク ロック 平成初期 ギャル マグブリング メルゴシック ゴシックパンク アーカイブ 原宿 punk rock grunge Y2K ギミック gimmick マルチポケット 羊革 ラムレザー ノーカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ゴーサンゴーイチプーラファム

カテゴリ ファッション

レディース

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