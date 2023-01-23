『TOMOO Blink CD 廃盤【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 08時 24分に出品され03月24日 08時 24分に終了予定です。即決価格は47,267円に設定されています。現在754件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TOMOO Blink



収録曲：



1.地下鉄モグラロード

2.レモン

3.Friday

4.ネリネ

5.Whats Up?





暗室で保管してましたので状態は綺麗ですが、多少のスレはあります。



中古品であるためご理解の程お願いいたします、神経質な方はご遠慮ください。



◎即購入OKです、スリーブ＋防水で発送致します 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>邦楽 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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