『バランタイン アンサンブルカーディガン 100%カシミヤ グリーン金ボタン【お歳暮】』はヤフオクでから04月19日 18時 14分に出品され04月19日 18時 14分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品】

◆ブランド：Ballantyne(バランタイン)



◆商品説明

スコットランド発の高級ブランド「Ballantyne」による100%カシミヤ製の上質アンサンブルカーディガンです✨

滑らかで柔らかい肌触りが特徴で、上品なグリーンカラーと金ボタンがクラシカルな印象を演出します。カシミヤならではの保温性と軽やかさを兼ね備えた一着です。



多少の毛玉・毛羽立ありますがまだまだ活躍出来ます！

タグが取れかかってます。



他にも出品してます。

おまとめ割もありますのでコメントにてご相談下さい。

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◆カラー：グリーン



◆素材：100%カシミヤ



◆サイズ：平置き採寸

カーディガン

着丈：54cm

身幅：48cm

肩幅：37cm

袖丈：51m



半袖

着丈：53cm

身幅：46cm

肩幅：36cm

袖丈：22m



多少の誤差はお許しください。



中古品である事をご理解頂ける方のみご購入宜しくお願いいたします。

きちんと検品していますが、見落とす程度のダメージあるかもしれません。



⚠️タイトルや説明文にないコーディネートアイテムは付属しません。



⚠️梱包

梱包はなるべく小さく折りたたんで送ります。

場合によっては圧縮することもあります。

折りたたみシワなどが気になる方は御遠慮ください。



最後までご覧いただきありがとうございます。



サイズ...FREE SIZE

カラー...グリーン

素材...カシミヤ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: バランタインカシミア

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ バランタイン

アンサンブルカーディガン 100%カシミヤ

グリーン金ボタン