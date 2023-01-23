『Barbie SamanthaVega リュック バッグ ヴィンテージ 合皮 革【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 18時 49分に出品され03月18日 18時 49分に終了予定です。即決価格は17,156円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 レア★

バービー×サマンサベガ

コラボ商品

リュック ハンドバッグ



ツーウェイ



コラボオリジナルロゴやバービーのチャームジップ

絶妙な色合いで

ヴィンテージ感が可愛いです。



気に入って使ってましたので、汚れなど

あります。

状態は写真でご確認頂き、気になるところがありましたら質問ください。







80s、90s、90年代、80年代、レトロ

昭和レトロ、アメリカン、サマンサタバサ



カラー...ブラック



素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: サマンサベガセレブリティ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Barbie

SamanthaVega

リュック バッグ ヴィンテージ 合皮 革