『【未使用】PINUE フリンジデニムジャンパースカート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 01時 48分に出品され03月22日 01時 48分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在556件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用のPINUEのフリンジデニムジャンパースカートです。

去年オンラインショップで購入しました。

短時間の室内での試着のみになります。

着るつもりだったのでタグは切っています。



サイズ：S

カラー：オールドブルー



即購入可能です。



※禁煙、ペット飼っていません。



柄···無地



カラー···ブルー



シルエット···フレア



季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: デニムスタイルラボ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 【未使用】PINUE

フリンジデニムジャンパースカート