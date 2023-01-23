『GLAY 30th Anniversaryエンタメくじ 全種コンプリート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 17時 02分に出品され03月10日 17時 02分に終了予定です。即決価格は14,426円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GLAY 30th Anniversaryエンタメくじ 全種コンプリートを出品します。



① 30周年記念プレート

② ウォールポケット

③ トランプ

④ コーヒータンブラー

⑤ ミニアクリル時計

⑥ すわりんこ TAKURO

⑦ すわりんこ TERU

⑧ すわりんこ JIRO

⑨ すわりんこ HISASHI

⑩ ショットグラス 4種コンプ

11 スタンドメモ 4種コンプ

12 PVCクリアマルチケース 4種コンプ

13 ラメクリアファイル 4種コンプ

ラスト賞 キャリーケース



以上26点セット全て新品未使用になります

バラ売りはしません。

段ボールに梱包してヤマト運輸か郵便局からメルカリ便で発送します。



ダンボール発送

らくらくメルカリ便orゆうゆうメルカリ便



商品が多い為に発送は土日祝になります



ジャンル...国内アーティスト

国内アーティスト...GLAY 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 新品、未使用