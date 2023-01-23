『ポロバイラルフローレン 紺ブレ 金ボタン ダブルブレスト テーラード ジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 06時 37分に出品され04月01日 06時 37分に終了予定です。即決価格は10,660円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●アイテム●

Polo by Ralph Lauren

ポロバイラルフローレン

ポロラルフローレン 0595

ヴィンテージ テーラードジャケット

紺ブレ ブレザー ダブルブレスト

金ボタン サイドベンツ

ストライプ ボタン刻印 ロゴ









●状態●

特に目立った汚れなどもなく、綺麗な状態です。

新品ではないので、ご了承くださいませ



※中古の為、多少の使用感などはご理解頂けますようお願いいたします※









●カラー●

ネイビー 紺色







●サイズ●

表記 94YA6 採寸サイズをご確認ください

※平置き採寸※

着丈 79センチ

身幅 52センチ

ウエスト 47センチ

肩幅 46センチ

袖丈 60センチ



※素人採寸の為、何かあればお気軽にコメントください※









●素材●

毛 ウール

キュプラ









●送料込み●

コメントなし、即購入OKです⭐



YO2909 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポロバイラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポロバイラルフローレン 紺ブレ 金ボタン ダブルブレスト テーラード ジャケット