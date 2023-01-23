『【美品】GUCCI グッチ バンブー ２Way ハンドバッグ ショルダーバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 13時 16分に出品され04月04日 13時 16分に終了予定です。即決価格は40,950円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 美品★GUCCI グッチ★2WAY バンブー ショルダーバッグ ハンドバッグ レザー ヴィンテージ



こちらの２wayバンブーバッグはとても根強い人気商品です！



画像ご確認お願いいたします。

微細なスレや汚れ等などありますが、あまり目立ちません。画像をよくご確認お願いいたします。

まだまだ気持ちよく長くご愛用いただけますお品物です。



○●○商品詳細○●○



■ブランド：GUCCI/グッチ made in itary

■品名：２wayバンブー ショルダー＆ハンドバッグ



■素材：カーフレザー×持ち手バンブー



■カラー：ブラウン×GLD金具



■仕様：ファスナーポケット×1、ボタンポケット×1



■サイズ：約 横18cm×高11.5cm×マチ7.5cm、持ち手高さ8cm ショルダー紐110cm



■付属品：箱 保存袋 【どちらも経年劣化あり】



どうぞよろしくお願い致します。



※ 商品確認しておりますが、状態の見落としや、形、色合いがイメージと違ったなどの行き違いが発生する可能性もございます。神経質な方は購入をお控えください。



●購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品





●その他

・梱包は簡易的で1番安い配送方法で行います。

・何かご質問ありましたらお気軽にコメントください。





オールドグッチ バンブー ハンドバッグ トートバッグ ターンロック ヴィンテージ レア 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】GUCCI

グッチ

バンブー

２Way

ハンドバッグ

ショルダーバッグ