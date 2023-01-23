『めいちゃん 缶バッジ アクキー サイン入り【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 03時 35分に出品され03月21日 03時 35分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在490件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 歌い手のめいちゃんの缶バッジ30個とアクリルキーホルダーとボイスキーホルダーのまとめ売りセットになります。

左下の缶バッジは1つサイン入りになっております。

全て開封後すぐにしまったので新品同様で、アクキーは未開封のものもあります。



バラ売り不可

即購入可 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 新品、未使用