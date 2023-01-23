『ANA フェイラー 限定 ボージャルダン スマホ ショルダーバッグ 新品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 04時 33分に出品され03月25日 04時 33分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます♪



FEILER for ANA



ANA フェイラー 限定

ボージャルダン

スマホ ショルダー バッグ

ネイビー

新品未開封 です。



ベリーや小花が可愛い「ボージャルダン」に飛行機が入った特別なデザイン。



・即購入可能です。

・送料無料、匿名配送です。

・1〜2日で発送予定です。



※ お値下げはお断りさせて頂いておりますが、他の商品と同時購入の場合はご相談下さい。



スマホや鍵など最小限の荷物を持って出掛けるのに便利なサイズ。

開口部はファスナー式で、背面には小物を収納できる外ポケットが付いています。

調整のできるショルダーベルトが付属しており、好みの長さでお使いいただけます。

また、ショルダーベルトにも、シュニール織を使用した贅沢な仕様です。

※商品により柄の出方が多少異なります。



この機会によかったらいかがでしょうか？



カラー：ネイビー

素材：本体：綿（シュニール織）、裏地：ポリエステル

原産国：日本

シュニール織部分： ドイツ

サイズ(約)：たて18×よこ14×マチ2（cm）、ショルダー全長123cm（調節可能、着脱可能）



開口部：ファスナー式、外オープンポケット×1



【デザインテーマ】

BEAU JARDIN（ボージャルダン）

～花咲く庭に微笑みあふれて～

宝石のように輝く鮮やかなベリー。愛らしい小さな花々。さわやかな緑の葉。

優しく束ねて、抱きしめるとみずみずしい香りが心にあふれます。



ベリーや小花が色彩豊かに表現された「ボージャルダン」のデザインに、ANAオリジナルとして飛行機を織り上げています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェイラー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ANA

フェイラー



限定

ボージャルダン

スマホ

ショルダーバッグ

新品