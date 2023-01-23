『COACH タビー ショルダーバッグ オレンジ ブレイド 新品未使用【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 04時 26分に出品され03月16日 04時 26分に終了予定です。即決価格は16,940円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 coach公式オンラインにて購入しました。

現在は売り切れになっている商品になります。

届いたままの状態で保管しており、新品未使用になります。

ブディックラインの商品になります。

斜めがけショルダーが編み込みデザインになっていてとっても可愛いです！

すごく気に入りすぎてもったいなく使えないので綺麗なうちにどなたか気に入ってくださった方に。



カラー フェイデッド オレンジ

付属品

ショルダーヒモ2本(斜めがけ用編み込みショルダー、肩掛け用)、保存布袋、キーホルダータグ



サイズ感などは画像にて公式オンラインのものを添付しておきますのでご参照ください。



すごく気に入っており、自分で使おうか悩んでいるので突然取り消すかもしれませんがご了承ください。また大幅なお値下げもできかねます。

お値下げご希望の方は今まで通りコメントをいただけると幸いです。



コーチ/型名···タビー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ COACH

タビー ショルダーバッグ

オレンジ

ブレイド 新品未使用