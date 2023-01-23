『【くまさん様専用！】ホワイトハウスコックス 三つ折り財布 黒 ブライドルレザー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 07時 49分に出品され04月11日 07時 49分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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数多くの出品の中からご覧頂きありがとうございます^ ^





●管理番号



#aaruiiのBD0906A



●ブランド :



Whitehouse Cox / ホワイトハウスコックス



●モデル：



三つ折り財布



●製造国：



made in ENGLAND / イングランド製



●カラー：



ブラック / 黒



●素材：



ブライドルレザー



●サイズ：



横幅 約14.0cm

縦幅 約10.0cm

マチ 約2.0cm

※素人採寸



●ポケット：



マルチポケット(お札やレシート等)×1

カードポケット×8

コインポケット×1





●使用状況：



すぐご使用いただけるused(レザーかつusedですので外側、内側ともに小キズやスレ、クラック等ございます。お札入れ奥側に破けございます。 1度人の手に渡ったモノですので画像をご覧頂き気になる箇所等ございましたらご相談下さいませ^ ^)



●ケア



保湿や栄養ケア、リカラーリペア等簡易ではありますが施しておりますのでご自宅到着後すぐ使っていただけます(^^)



●付属品：



本体のみ



●購入元



国内正規のブランドリユース店や古物市場等で全て本物と判断されたモノを購入しています。(古物商許可取得済み)



●発送方法：



緩衝材で包み簡易包装にての発送。

no.5190DB6090DB0935SE 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ホワイトハウスコックス

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 【くまさん様専用！】ホワイトハウスコックス

三つ折り財布



黒

ブライドルレザー