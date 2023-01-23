『極 美品✨カルティエ マストライン トートバッグ C金具 ボルドー レザー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 17時 45分に出品され03月28日 17時 45分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ただいま全商品を対象に、【超メルカリ市特別割引キャンペーン】を実施中です！



ご購入の際にコメント欄で【超メルカリ市キャンペーン割引】とお知らせいただければ5～10%OFFさせていただきます(割引率は、商品により異なります)。



この機会に是非、お得に素敵なアイテムをゲットして下さい！

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



【商品説明】



●ブランド

カルティエ Cartier



●アイテム

マストライン ハンドバッグ トートバッグ 肩掛け レザー 本革 ゴールド C金具 ボルドー

ショルダーバッグ マスト ドゥ



シンプルなデザインで様々なフォーマルやデイリーシーンに大活躍する 、肩がけ 可能な容量のあるトートバッグです。



●サイズ

持ち手 53.0cm (根元から)

マチ 11.0cm

高さ 24.5cm

横幅 20.5cm〜35.0cm



●カラー

ボルドー



●状態

ユーズドの為、細かい擦れはございますが、全体的に大きなダメージがありません



目立ったキズや汚れなどはなく、状態の悪い物が多い カルティエの中では、

極美品✨かと思われる、大変貴重で満足感のあるお品物です。



少しでも気になっていた方は、お得に手に入るチャンスです！



●購入先

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済み商品



●配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



管理No.A24080000



《 備考 》

・出品している商品は鑑定基準を全てクリアした正規品になります。コピー品の類は一切取り扱っていませんのでご安心ください。

・中古品は商品の状態に合わせて価格を決めていますので低価格の場合もございますが正規品に間違いありません。

・商品の状態につきましてはこれまでの経験に基づき評価させていただいておりますが、あくまで個人の主観となりますので神経質な方は購入をお控えください。

・出来る限り現物の状態が分かるように出品しておりますが記載のない不明点等ありましたらお気軽にコメントいただければと思います。

・こちらに非がある場合に限り着払いでの返品・返金致します



#超メルカリ市

#超メルカリ市セール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カルティエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極

美品✨カルティエ

マストライン



トートバッグ C金具 ボルドー レザー