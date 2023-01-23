『Ai SMOKE ユーティリティー 4H【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 19時 02分に出品され03月05日 19時 02分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在113件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】キャロウェイ

【商品名】ＰＡＲＡＤＹＭ ＡｉＳＭＯＫＥ

【番手】4H

【フレックス】S

【シャフト】ＴＥＮＳＥＩ５０ｆｏｒＣＷ





【商品説明】

2024/6にGDOゴルフショップにて¥40,480円で購入。

ドライバーをAiスモークに変えた為、試打もせずにこちらの商品を購入したのですが使いこなせず…笑



練習もせずに、一度ぶっつけ本番でラウンドで使用するも全然で…その後は練習場で何度か使用したのですが、なんだかしっくりこず、押し入れにしまっておりました。。



若干の細かい傷はありますが比較的綺麗だと思います。

傷が分かるように光に反射させて撮ってます。



付属品は、クラブカバーのみとなります。

レンチは付属しておりませんのでご注意下さい。



ご質問ありましたらお気軽にコメント下さい。



個人保管品になりますのでトラブル回避の為、

状態にこだわる方、神経質な方の購入はご遠慮ください



※返品はお断りさせて頂きます。写真を良く確認の上、ご購入お願い致します。





利き腕···右 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: キャロウェイゴルフ