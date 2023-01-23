『アンテプリマミスト バッグ 新品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 23時 31分に出品され03月24日 23時 31分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オンラインで購入した2024年福袋に入っていたバッグです。



B5サイズ位のバッグになります。

自立したしっかりした作りです。

中にポケットあり。



撥水加工があるようなツルツルした表面になっています。



中身を確認し撮影するために開封したのみの、新品未使用です



保存袋付き



✳︎ 購入前にコメントお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アンテプリマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ アンテプリマミスト バッグ 新品