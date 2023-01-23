『レア ゴージャス SEIKO 5 自動巻き 金色 メタル 腕時計 日本製 箱有り【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 10時 41分に出品され03月18日 10時 41分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランドの信頼性】

セイコーは、精密な時計製造で知られる日本のブランドです。信頼性と耐久性を兼ね備えた時計を提供します。



【自動巻き機能】

この時計は自動巻き機能を搭載しており、日常の動きで自動的に巻き上げられます。手間いらずで、常に正確な時間を保つことができます。



【スタイリッシュなデザイン】

金色のメタル素材とシンプルなデザインが特徴で、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンに対応します。



- ブランド: SEIKO

- モデル名: 5

- 素材: 金色メタル

- 機能: 自動巻き

- 曜日表示: あり

- ダイヤル色: 金色（ゴールド）

- バンドタイプ: ブレスレット

- 製造国: 日本



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#SNKG26J1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ レア

ゴージャス

SEIKO

5

自動巻き

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メタル

腕時計

日本製 箱有り