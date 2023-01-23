『MacBook Air メモリ8GB SSD256GB 本体 sonoma【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 10時 01分に出品され03月16日 10時 01分に終了予定です。即決価格は61,180円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Apple Storeにて2024年6月に購入しました。

ノートPCからデスクトップに買い替えた為、出品します。



【状態】

全体的に良好な状態で、使用感が少ないです。

Mac OS 14.3 (sonoma)



【付属品】

元の箱と説明書が付属してます。

- モデル: MacBook Air M3

- 色: スターライト

- 状態: 良好

- 付属品: 箱、説明書



その他

ケースを付けて、保護シールがスクリーン、トラックパッドとその脇の本体に貼って使用してましたのでほぼ傷などはないかと思います。

保護シールは貼ったまま発送させていただきます。



また、OSは14.3です。

今新しいものを買うとOS15になってしまう為、お仕事とかで使うなら当分は14のこちらの方をお勧めします。

理由としては新しいOSにさまざまなアプリやデバイスが対応していない恐れがある為です。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル