『UGG アグ ムートン ブーツ フラッフ ミニ キルテッド ブラック 25cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 05時 03分に出品され03月23日 05時 03分に終了予定です。即決価格は7,643円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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FLUFF MINI QUILTED

フラッフ ミニ キルテッド 1098533

参考価格【27,500円】



■ブランド

UGG アグ



■SIZE:

ブラック【黒】



■カラー

25㎝



■商品状態

箱なし



目立った傷や大きな汚れなし

保存状態もよく長く気持ちよくお使いいただけるコンディションとなっております。



■商品特徴

もこもこのファーとグラフィックUGGRロゴのコンビネーションが魅力のブーツFLUFF MINI QUILTED（フラッフ ミニ キルテッド）。ツインフェイスシープスキンアッパーに、シープスキンライニングとインソール、軽量でしなやかなアウトソールを採用しており履き心地も快適です。リラックスしたストリートミックススタイルにはもちろん、ミニドレスやスキニーパンツに合わせて足元にボリュームを持たせるスタイリングにもマッチします。



■その他

※基本的に保管品の為、多少の使用感や保管による痛みがあります。細かな状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。



※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、予めご了承ください。



※サイズに関する個々の質問はお答えしていません。

メジャー採寸して画像に載せてますので、そちらをご参考下さい。



※希望価格があれば希望額をご提示ください。(大幅値下げは対応できません)



匿名配送





シューズ丈···ショート



カラー···ブラック



ブーツ型···ムートン・ボア

素材...スエード 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25cm ブランド: アグ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ UGG

アグ

ムートン

ブーツ

フラッフ

ミニ

キルテッド

ブラック 25cm