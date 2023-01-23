『FORES 林工芸 久山一枝ペンダントライ (カバーのみ)粕もみ和紙【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 09時 27分に出品され03月11日 09時 27分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在154件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入してから

約５年程、使用していました

破れている所もあります

うっすらとホコリがついています

和紙なので、無理に取ろうとする

と破れてしまう為、取っていません

予めご了承ください



☆こちらは、カバーのみです

ライトは付属していませんので

別途用意をお願いします



☆梱包は充分注意して送りますが

和紙製品の為、とても破れやすいです

輸送中に破損する可能性が

あるかもしれません



☆中古品になるので

ご理解頂ける方、

よろしくお願いします



デザイナー久山一枝の手による

ペンダントランプ



シンプルながらも流れるような曲線が

魅力的な照明です。

和紙の風合いはそのままに、

強さを併せ持つ揉み和紙を使用しています。

和洋問わずお使いいただけるデザインです。



色は粕もみの和紙のアイボリー

ブランドFores 林工芸

サイズW51、D51、H30cm



#Fores

#ペンダントランプ

#和風照明 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>ライト・照明>>>シーリングライト・天井照明 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: フォーエス カラー: ブラウン系/オレンジ系/ベージュ系