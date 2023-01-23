『hender scheme piano bag medium 新品 送料無料【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 00時 20分に出品され03月15日 00時 20分に終了予定です。即決価格は15,180円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エンダースキーマ ピアノバッグミディアム



¥34,100 tax inc



detail



soft shrink series



material: cow leather

color: black, dark brown, taupe, navy, brown



W39 × H29 × D10 cm

持ち手 17.5 cm



カラー...ブラック

素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ hender

scheme

piano

bag

medium

新品

送料無料