『美品✨アルファ ALPHA N2B フライトジャケット U.S.A製 大きめ【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 14時 52分に出品され03月05日 14時 52分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☘️ブランド☘️



ALPHA

alpha

アルファ



☘️商品説明☘️



【ブランドとモデル】

ALPHAのN-2Bは、アメリカ製の高品質なフライトジャケットです。



【デザイン】

オリーブグリーンの色合いとファー付きビックフードが特徴で、カジュアルなスタイルに最適です。大きめサイズで、ゆったりとした着心地を提供します。



【機能性】

このジャケットは防寒性に優れており、寒い季節に最適です。フードは取り外し可能で、シーンに応じたスタイルを楽しめます。



- ブランド: ALPHA

- モデル名: N-2B

- 製造国: U.S.A製

- サイズ: 大きめサイズ

- 色: オリーブグリーン

- フード: ファー付きフード



☘️サイズ☘️



表記サイズ:Lサイズ



〈平置きサイズ〉



着丈:約60cm

身幅:約61cm

ラグラン袖丈:約80 cm



☘️状態☘️



ボタン・袖に少し汚れと傷がありますがビンテージの状態としてはかなり綺麗な1点✨

汚れと傷が少しありますのでその分お値段下げてご提供しております✨



☘️カラー☘️



オリーブ グリーン

︎︎︎︎︎︎

☘️発送方法・発送日☘️



・圧縮してなるべくコンパクトな状態で発送させていただきます

宅急便をご希望の方は購入前にお知らせください❁︎



・発送は迅速に対応するよう心がけております‪✿



☘️その他注意事項☘️



・採寸はあくまでも素人採寸の為、誤差があることをご理解ください(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈⋆)



・検品の見落としがある場合がございます。予めご了承ください❁



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M-240917-571 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: アルファ

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ALPHA

N2B

フライトジャケット

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