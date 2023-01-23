『the north face 1996 retro nuptse ダウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 01時 06分に出品され03月03日 01時 06分に終了予定です。即決価格は16,606円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用・タグ付

通販にて購入しましたがサイズが大きい為、出品致します。



THE NORTH FACE

1996 RETRO NUPTSE JACKET

1996 レトロヌプシダウンジャケット



表地ナイロン100％、

裏地：ナイロン100％、

中綿：ダウン85％、フェザー15％。



カラー:ブラック



【サイズ】

L サイズ

着丈68cm

身幅63cm

肩幅54cm

袖丈65cm



※平置き採寸の為多少の誤差は生じます。予めご了承ください。

※US規格のため、サイズのご確認お願い致します。



日本未発売USA限定モデル。



700フィルパワーのグースダウン。



カラー···ブラック



モデル名···ヌプシ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ the

north

face

1996

retro

nuptse

ダウン