『希少美品✨ ラコステ ダウン ジャケット ワニ プレート ロゴ 5 2XL相当【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 20時 13分に出品され03月14日 20時 13分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■商品名：希少美品✨ ラコステ ダウン ジャケット ワニ プレート ロゴ 5 XXL相当



■特徴：とても希少なサイズでデザインもワンポイントのワニプレートロゴでとても希少なお品となっております！



■状態：使用感はございますが、目立つ傷汚れはなくまだまだお使いいただけるお品となっております！



※状態の最終判断は「画像」にてお願いします。



■サイズ：表記サイズ 5 XL〜相当

肩幅···57cm

身幅···64cm

袖丈···62cm

着丈···79cm



※素人採寸のため若干の誤差がある場合がございます。



■素材：ダウン、フェザー



■カラー：ブラック



■購入元：大手リユースストア

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



✅商品について

・即購入OKです‼️✨



・全商品、鑑定真贋済の正規品になります✨



・まとめ買いもご対応しております✨



・商品は新品ではなく中古品であることをご理解いただき、神経質な方はご購入をお控えください。



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✅色味について

・掲載写真の色味については、できる限り実物に近づきますよう努力をしておりますが、実際の商品と色・質感が若干異なる場合がございます。



✅全額返金保証について

・過去一度もございませんが、万が一にも偽物の場合は全額返金させていただきますので、必ず取引評価前にご連絡ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ラコステ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少美品✨

ラコステ

ダウン

ジャケット

ワニ

プレート

ロゴ

5

2XL相当