『YukiAim マウスパッド 2023 Katana Lサイズセットユキエイム【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 38分に出品され03月24日 22時 38分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入してからダンボールから出さずに保存していました、新品未開封品です 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 目立った傷や汚れなし