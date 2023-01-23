『I05121 未使用品 カサブランカ TOKYO NIGHTS シルクシャツ L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 06時 06分に出品され03月12日 06時 06分に終了予定です。即決価格は32,200円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用品 Casablanca TOKYO NIGHTS シルクシャツ 【サイズ：L】 ブルー MS22-SH-006 LONG SLEEVE CUBAN COLLAR SHIRT 真夜中 カサブランカ メンズ 5WHA/I05121/JEPT14/



色：ブルー



表記：L

着丈(襟の付け根から)：72cm

身幅(脇下の位置で)：61cm

肩幅：49cm

袖丈(肩の縫目から)：68cm



素材：シルク100%



生産国：イタリア



コメント：定価114400円の1着です。



状態説明：展示のみの未使用品です。保管時に付いた若干のしわがございます(写真参照)。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: カサブランカ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ I05121

未使用品

カサブランカ

TOKYO

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