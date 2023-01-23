『BONAVENTURA ライリーショルダーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月16日 05時 53分に出品され05月16日 05時 53分に終了予定です。即決価格は20,700円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BONAVENTURA ボナベンチュラ

ライリーショルダーバッグ

○色 エトープ

○定価 71,500円

○付属品 なし



公式サイトで購入しました。

一度半日程使用したのみです。

汚れや傷は見当たりませんでしたが素人検品ですので

見落としがあるかもしれません。

ご了承下さい。



トラブル防止のため返品はお断り致します。



幅13.5㎝×高さ19.8㎝

マチ1.4㎝

重量131ｇ



ショルダーストラップ 約110～119㎝

外側 フリーポケット×1

内側 カードスロット×1（カード1枚収納）



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BONAVENTURA

ライリーショルダーバッグ