『BONAVENTURA ライリーショルダーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月16日 05時 53分に出品され05月16日 05時 53分に終了予定です。即決価格は20,700円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
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落札価格20700円
296 入札履歴
終了
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