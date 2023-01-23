『超美品✨FURLA フルラ パイパー 2way ショルダーバッグ 斜めがけ可能【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 04時 53分に出品され03月31日 04時 53分に終了予定です。即決価格は10,595円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 お値下げ大歓迎！



ご不明な点や気になる点がございましたら購入前にお気軽にご質問ください！



【商品名】

超美品✨FURLA フルラ Piper パイパー レザー 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ トートバッグ ななめがけ可能 グレージュ系

A-1447



【説明】

FURLAの2wayバッグです。

今もなお人気のモデルです！

荷物もしっかり収納でき、大きすぎず使いやすいサイズです！

ショルダー紐をつければ肩がけ、ななめがけが可能です。



【状態】

使用感が少なく非常に綺麗な状態です。

わずかなスレや小傷はありますが、その他目立つ傷や汚れ、大きな痛みのないお品です。



【サイズ】実寸

本体

約縦23× 横35（底面28.5）× マチ14.5cm



持ち手（本体からの高さ）

約13cm



ショルダー

約89-101cm



【仕様】

ショルダー紐取り外し可能、長さ調節可能（調節穴×5）

ファスナー開閉

外ファスナーポケット×1

カデナ

内ファスナーポケット×1

内オープンポケット×2



【カラー】

グレージュ系



【素材】

genuine leather



【重量】

約770g



※購入元

ブランドリユース店

ストア商品

真贋鑑定済商品



※出品時、丁寧に検品させて頂いてますが、中古品のため、見落としがある場合がございます。



※着画はお断りさせて頂きます。



※商品写真はできる限り実物の色に近づけるようにつとめておりますが、撮影時の環境や照明等により、実際の商品と色味が異なる場合がございます。



出来る限り商品状態が伝わるよう、掲載しておりますが、写真に映り込まないほどのスレや傷がある場合がございます。



商品の採寸は若干の誤差がある場合がございます。



商品一覧

#リユースKs

#KのFURLA

#FURLA 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 超美品✨FURLA

フルラ パイパー 2way

ショルダーバッグ 斜めがけ可能