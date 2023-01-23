『【美品】アークテリクス ロゴ バックパック ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 01時 08分に出品され03月26日 01時 08分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

ARCTERYX アークテリクス ロゴ リュック ナイロン キャンバス ブラック 黒 ブレード24



・500mlペットボトルやA4サイズの書類などを収納できるバッグとなっております！





○サイズ

タテ47cm

ヨコ31cm

マチ11cm

ショルダー53〜100cm



外側

ファスナーポケット×3





平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態



特記するようなダメージや汚れなく状態とても良いです！





※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認お願いします。

分からない事ありましたらご気軽にご連絡下さい。





○カラー



ブラック 黒







○素材

表布

ナイロン:100%



塗布

ポリエステル:100%





○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。





※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。



※写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。











※人気高騰中の商品になっており“一点物”となっております。お探しだった方は〝お早めに〟ご購入またはコメントよろしくお願いします。





管理番号

T10160894-a

a193 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】アークテリクス

ロゴ

バックパック

ブラック