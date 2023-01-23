『キヤノン/Canon PowerShot SX620 HS ジャンク【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月29日 19時 42分に出品され04月29日 19時 42分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在947件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 キヤノン/Canon PowerShot SX620 HS

写真の本体のみの出品です。バッテリーなど付属品なしです。譲り受けましたが、手持ちのバッテリーが合わず動作確認できませんでした。ボディーにも傷が多く状態も良いとは言えないと思います。画像確認していただき、修理前提、部品取りとしてご理解いただけるかた、よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: キヤノン