『【激レア】オールドステューシー USA制 プルオーバーパーカー 刺繍ロゴ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 12時 49分に出品され03月27日 12時 49分に終了予定です。即決価格は14,750円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 着丈約 62

肩幅約 53.5

身幅約 63

袖丈約 67



黒タグからの移行期タグ 激レアです!



使用感 右袖小穴あります



年代のわりに綺麗な状態です



色味もめちゃくちゃ可愛いです!



着用感 L相当 実寸参考にしてください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【激レア】オールドステューシー

USA制

プルオーバーパーカー

刺繍ロゴ