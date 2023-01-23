『DIESEL ディーゼル ネックレス DX1477 ユニセックス チェーン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 16時 51分に出品され03月30日 16時 51分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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DIESEL ディーゼル ネックレス DX1477 ユニセックス チェーン y2k



こちらは購入してから1ヶ月ほど使用しましたが自分に合わないため出品させて頂きます。



値段交渉あり！！購入された日に配送させて頂きます！



定価24,200円で購入 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

アクセサリー タグ DIESEL ディーゼル ネックレス DX1477

ユニセックス チェーン