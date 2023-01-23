『Nylon Tussah Field Vest【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 20時 06分に出品され03月11日 20時 06分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・ナイロンタッサー生地を使用したプルオーバーベスト

・環境に配慮したフッ素化合物を使用しないPFCフリーのはっ水加工で機能性をプラス

・裏地には温かさと軽さが特徴的な2層構造メッシュを使用

・脇にはファスナー付きのシームポケット

・右脇のベンチレーションファスナーによってスムーズな着脱が可能

・左裾にTHE NORTH FACEロゴ刺繍

・右後ろリブにTHE NORTH FACEロゴピスネーム

・身幅にゆとりをもたせたオーバーサイズシルエット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイスパープルレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Nylon

Tussah

Field

Vest