『em. コクーンミディコート ホワイト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 23時 05分に出品され03月17日 23時 05分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在447件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に公式オンラインで購入し、数回着用しました。コクーンの形がとても綺麗で、可愛いコートです。



クリーニング済みですが、よく見ると薄い汚れが4箇所見受けられました。個人的には着ている時には気付いてなかったのであまり気にならない程度ですが、気になる方はお控え下さい。



定価 35,200円

カラー オフホワイト

星玲奈さんコラボ商品



発送時はなるべくコンパクトに梱包しての発送となります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヨリ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ em.

コクーンミディコート ホワイト