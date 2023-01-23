『セリーヌ PVC ショルダーバッグ マカダム柄 トリンオフ ゴールド金具【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 19時 26分に出品され03月13日 19時 26分に終了予定です。即決価格は8,658円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 プロフィールを必ず熟読下さい。



We offer immediate purchase approval.

Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.



ブランド商品は全て大手リサイクルショップ、

古物許可証が必要な大手企業ブランドオークションにて購入しております。



◎偽物商品は絶対に出品致しません◎

◎確実正規品保障いたしますのでご安心下さい◎



○商品詳細



【製造番号】M09

【付属品】 本体

【カラー】ベージュ系

【素材】レザー



○サイズ



タテ 14.5cm

ヨコ 17cm

マチ 6cm





※誤差はご容赦ください

※着画はお断りいたします。





○コンディション

状態： AB〜 B

ランク詳細

新品：一度も使用されていない品。店舗同等品

未使用：一度も使用されていないが展示などにより新品ではない品

SA：気付かない程度の使用感のみで非常に程度の良い品

A：ランク若干の傷や汚れはあるが使用感の少ない程度の良い品

AB：ランク多少の傷や汚れがあり使用感はあるが比較的程度の良い品

B：全体的に傷や汚れがあり使用感および中古感のある品

BC：全体的に傷や汚れがあり使用感が目立つ中古感の強い品

C：使用感が目立ち再利用に不向きなジャンクを含む品



ショルダー紐の皮部分に数カ所亀裂がありますが（画像8）中の芯はしっかりしているので使用に問題はありません。



新品同様の完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。

画像でご確認の上、ご不明な点は入札前に必ずご質問ください。



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



○最後に

ここまでご覧頂き誠にありがとうございます。



無いとは思いますが万が一偽物や記載漏れなどありましたら、評価前にご連絡ください。

全額返金or返品の対応をさせて頂きます。



○アイテム

CELINE オールドセリーヌ

マカダム モノグラム ヴィンテージ 本革 レザー

斜め掛け 肩掛け ショルダーバッグ クロスボディ ポシェット ボディバッグ 鞄 ミニバッグ トリンオフ金具 ゴールド金具

アンティーク レトロ クラシック イタリア製



○管理番号

00001101 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ セリーヌ PVC



ショルダーバッグ マカダム柄 トリンオフ ゴールド金具