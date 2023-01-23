『Nike CLIMA-FIT オリーブ ジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 07時 41分に出品され03月31日 07時 41分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【機能性】

このナイキのジャケットは、CLIMA-FIT技術を採用しており、快適な着心地を提供します。通気性が良く、アクティブなシーンでも最適です。



【デザイン】

シンプルでスタイリッシュなオリーブ色のデザインは、カジュアルなコーディネートにぴったり。ジップアップスタイルで着脱も簡単です。

袖の部分をチャックで繋いでるタイプで半袖にも出来ます。



【素材】

耐久性のあるナイロン素材を使用しており、軽量でありながらしっかりとした作り。日常使いからスポーツシーンまで幅広く活躍します。



- ブランド: Nike

- 色: オリーブ

- 素材: ナイロン

- 機能: CLIMA-FIT

- デザイン: ジップアップ

- スタイル: ジャケット



２、３回ほど着用しました！

傷や汚れはありません！



即決大丈夫です○



カラー···グリーン



素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Nike

CLIMA-FIT

オリーブ

ジャケット