『THE NORTH FACE ノースフェイス ヌプシ ダウンベスト 700 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 17時 39分に出品され04月15日 17時 39分に終了予定です。即決価格は12,950円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用品です。

ファッションにはもちろん、釣りやキャンプなどのアウトドアでもかつ大活躍します。



[表地、裏地1]ナイロン100％

[裏地2、ポケット生地]ポリエステル100％

[詰め物]羽毛50％(綿毛80％、羽20％)、ポリエステル50％



◆商品名◆

The north face 1996 retro nuptse vest

◆カラー◆

ブラック

◆サイズ◆

USサイズL アジアサイズXLです。

着丈72 身幅63です。

※サイズは、測定方法と測定者によって誤差があります。

素材に応じて1cm〜3cmまでの差も生じます。



◆商品説明◆

【ライフスタイルに密着した機能的なアウトドアウェアを展開するブランド THE NORTH FACE】

ノースフェイスのヌプシシリーズからダウンベストが入荷。高品質の700フィルパワーのグースダウンを惜しげもなく使用。

バックパックを背負う事も考えてデザインされたファッショナブルなスタイル。

真冬のアウトドアにもタウンユースとしても非常に使いやすいダウンベストです。



型番はNF0A3JQQです。

1



カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

フード···フードあり（取外し可）

季節感···春、秋、冬



舐達麻のBADSAIKUSH(バダサイ)がALLDAYのMVで着用しているモデルです。



This is a new, unused item. The north face 1996 retro nuptse vest is a great choice for outdoor activities such as fishing and camping as well as for fashion.



⚫︎Item name

The north face 1996 retro nuptse vest

⚫︎color

Black

⚫︎Size

Size: US size L. Asian size XL.

Length 72, width 63.

The size may vary depending on the measurement method and the person measuring it. 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ノースフェイス

ヌプシ

ダウンベスト

700

黒