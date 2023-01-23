『powantolune sheer puff long dress【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 03時 47分に出品され04月01日 03時 47分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 powanto luneのシアーパフロングドレスです。



1度着用しました。

汚れ等なく、綺麗な状態です！



透け感が綺麗なドレスです❄️

結婚式や同窓会にいかがでしょうか？





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#シアー

#ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ポワントリュネ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ powantolune

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