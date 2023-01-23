『Karrimor カリマー 3-in-1マウンテンパーカー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 04時 12分に出品され03月04日 04時 12分に終了予定です。即決価格は18,308円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



Karrimor カリマーの3-in-1マウンテンパーカー、色はブラック＆モスグリーンです。



イギリスのレディースサイズXLになりますが、メンズLサイズ相当で、男性が着用しても問題ないユニセックスなデザインです。

非常に機能性が高く、デザインも良いのふですが、男性171cmの私には若干大きく、出品する事にしました。



見えにくいですが、左袖に黒でカリマーのロゴが入っております。



●未使用ですが、あくまで中古品ですのでご理解ある方のみご購入ください。



●折りたたんで梱包するので、しわが付く場合があります。



●購入される前に写真でサイズをご確認頂きプロフィールを読んで頂けると、より良いお取引ができるかと思います。



よろしくお願い致します。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: カリマー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Karrimor

カリマー 3-in-1マウンテンパーカー