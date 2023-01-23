『イルビゾンテ トートバッグ ショルダーバッグ 2way レザー ヌメ革 タッセル【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 10時 01分に出品され03月13日 10時 01分に終了予定です。即決価格は11,895円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■アイテム

イルビゾンテ

IL BISONTE

トートバッグ

ショルダーバッグ

2way

クロスボディ

斜め掛け

バケツ

大容量

A4収納

ハンドバッグ

ビンテージ

ヴィンテージ

水牛柄

希少 レア

高級感 人気

レザー 本革

ヌメ革

型押し ビッグロゴ

ゴールド 金具

レディース

メンズ ユニセックス

バッグ 鞄



※大手の正規リユース販売店より一度プロによる真贋判定済みの商品です。



■付属品

なし



■サイズ（約 cm）

縦:33

横:30

マチ:17

持ち手高さ:12

ショルダー:120



平置き実寸。

※素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。



■状態

一般的な中古品の使用感はありますが、大きなダメージなどはなく問題なく使用可能です。



おおまかな状態やダメージは写真でご確認ください。

その他微細な汚れ等の見落としはご容赦ください。



状態判断は主観です。

あくまで中古品ですので、中古品にご理解のない方や神経質な方は購入をお控えください。



■カラー

ブラウン 茶色

※ 写真やご覧いただく環境によって異なる色合いに見える可能性がございます。



■素材

レザー



■配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



他販路でも販売中のため、早期に終了する可能性もございます。



説明文に記載がない限り、タイトル以外の撮影備品（ショッパー、袋、箱など）は付属しません。ご了承ください。



421101-m138 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イルビゾンテ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ イルビゾンテ

トートバッグ

ショルダーバッグ

2way

レザー

ヌメ革

タッセル